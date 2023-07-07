Gaziantep’te depremzede çocuklar Şahinbey Belediyesinin sunduğu imkanlarla spor yaparak depremin izlerini unutuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 11 ilin etkilendiği yıkıcı depremlerin ardından Gaziantep’te yaşayan çocuklar deprem psikolojisini Şahinbey Belediyesi Spor Okulu’nda spor yaparak unutuyor. Ata sporu olan okçuluk, diğer yandan voleybol ve jimnastiğin de içerisinde bulunduğu birçok spor dalıyla Akkent Spor Köyü’nde her yaştan insanın yararlanabileceği spor hizmeti veriliyor. Antrenörler eşliğinde gruplar halinde yapılan aktiviteler, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

“Okçuluk depremi unutturuyor”

Ata sporu olan okçuluk ile ilgilenerek hem odaklanma sorununu ortadan kaldırdığını hem de depremin izlerini unuttuğunu söyleyen Hayal Çetan, “Okçuluk bu alanda benim için önemli hale geldi. Odaklanmak, nefes alıp vermek, rahatlamak anlamında okçuluk depremi unutturuyor ve sadece oka ve hedefe odaklanıyorsun. Yani okçuluk gerçekten iyi bir spor. Şahinbey Belediyesi’ne bu tarz sporlarla bize destek verdiği için çok teşekkür ederiz” dedi.

Şahinbey Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu spor etkinliklerinden yararlanan çocuklar jimnastik yaparak hem eğleniyor hem de deprem korkusunu yeniyor. Depremde korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan küçük çocuklar yaşıtlarını jimnastik yapmaya davet ederek, Mehmet Tahmazoğlu’na imkan sundukları için teşekkür etti.

Yusuf Murat Çoban, “Depremden dolayı çocuklar psikolojik olarak sıkıntılar yaşamıştı. Bu tür faaliyetler, etkinlikler yapılması çocuklar için büyük bir avantaj. Çocuklarımız hem psikolojik olarak hem de sosyolojik olarak daha iyi bir seviyeye gelebiliyorlar. Sağ olsun belediyemiz bu tür etkinlikleri ücretsiz yaptığı için ekonomik açıdan bizim için daha iyi oluyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız hem rahatlıyor hem de daha iyi bir seviyeye yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Depremden sonra voleybol ile ilgilenerek hayata tutunan çocuklar edindikleri yeni arkadaşlıklar ile hem eğleniyor hem de depremin olumsuzluklarını üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Voleybol ile ilgilenen çocuklar, spor salonunun da depremin olduğu dönemde konaklama ihtiyacı olarak kullanılmasıyla fayda sağladığını söyleyerek voleybolun çok yönlü bir spor olduğunu belirtti.

“Voleybolun çok yönlü faydası olduğunu gördük burada”

Voleybolun birçok faydası olduğunu ve yaşanılan asrın felaketi sonrası fayda sağladığını dile getiren voleybol oyuncusu Senem Sevim Yıldırım, “6 Şubat tarihinde çok büyük bir deprem yaşadık, buradan 11 ilimize çok geçmiş olsun diliyorum. Voleybol beni hayata bağladı. Çok korkmuştum, evimize giremedik, psikoloğa gittim ve bu voleybol sayesinde bayağı kişi spor salonunda kaldı. Voleybolun faydası bir tek spor değil, depremin zor zamanlarında barınma için kullanılarak da fayda sağladı. Voleybolun çok yönlü faydası olduğunu gördük burada. Voleybol hayatıma çok şey kattı diyebilirim” ifadelerine yer verdi.

“Voleybol beni hayata tutundurdu”

Depremi unutmak için voleybol oynayarak kafalarını dağıtıp psikolojilerinin düzeldiğini ifade eden Ecem Ünal, “Voleybola gelerek yeni arkadaş ortamı kurduk. Voleybol beni hayata tutundurdu. Bildiğiniz üzere buraya kafa dağıtmaya geldik. Birçok arkadaşımızın psikolojisi bozuldu ama depremi unutmak adına spor bizde çok etkili oldu. Bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Voleybol beni eski hayatıma döndürdü”

Yaşanılan deprem sonrası voleybol ile tekrardan voleybol ile hayata bağlandığını belirten Voleybolcu Cemre Yılmaz, “O günden bu güne kadar çok değiştim. Her deprem olduğunda çok korkuyordum ama voleybol beni eski hayatıma döndürdü ve depremi unutmaya başladım. Voleybol bana çok iyi geldi. Mehmet Tahmazoğlu’nun sunduğu bu imkanlarla voleybol öğreniyoruz ona çok teşekkür ederiz” diye konuştu.