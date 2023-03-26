Mersin Büyükşehir Belediyesinin, deprem bölgelerinden gelen yurttaşların hizmetine açtığı geçici barınma alanlarında kalan çocuklara yönelik hayata geçirdiği sosyal aktivitelere devam ettiği bildirildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, farklı kentlerden gelen karikatür ve grafik sanatçıları, Erdemli Hal Kompleksi, Davultepe Öğrenci Yurdu ve Tarsus Berdan Konukevinde kalan çocuklara yönelik Çizim Atölyesi gerçekleştirdi. Atölyeye katılan çocuklar boyaların içinde eğlenceli vakit geçirirken, hem sosyalleşme hem de depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu.

Etkinlik ile ilgili konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Erdemli de afetzede yurttaşlar için hazırladığı geçici barınma alanında yaklaşık 350 çocuk olduğunu ve çocuklara zaman zaman farklı etkinlikler düzenlediklerini kayfdetti.

Uzunbağ, "Bu etkinlikleri büyükşehirin kendi uzmanlarıyla da yapıyoruz. Ayrıca kendi dallarında başarılı olan sivil toplum kuruluşları ya da sanatçılar bizlere katılıyorlar. Biz de ortak bir işbirliği içerisinde çocuklarımızı hayatta tutmak, sosyal hayata bağlı bırakabilmek, hayatın içinde olabilmeleri için birtakım etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan gelen gönüllü sanatçılar ile birlikte Çizim Atölyesi düzenlediklerini belirten Uzunbağ, "Grafiti ve karikatür sanatçıları arkadaşlarımız var. Bir ortaklaşa işbirliği içerisinde afetzede yurttaşlarımızın küçük yavrularını hayata bağlı tutabilmek için bir çalışmamız var. Çok güzel resimler yapıyorlar, karikatürler çiziyorlar. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"dedi.

Çocuklarla atölye gerçekleştiren gönüllülerden Karikatürist Mümin Durmaz ise çocuklarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Burada birlikte olmaktan çok mutluyuz. Hayatlarına küçük renkler katabileceksek, onlara yeni umutlar, yeni mutluluklar kapıları açabileceksek minik minik güzellikler yolunda, mutlu olacağız" diye konuştu.

Atölyeye katılan miniklerden Elif Ecem Karayer "Resim yapmak çok güzel. Ev yapıyorum, ağaç yapıyorum. Güzel vakit geçiriyorum" diyerek sevincini paylaşırken, minik Münir Can Şengi ise, "Gemi yapıyorum, ev, ağaç, köprü yapıyorum. Boya yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum" şeklinde konuştu.