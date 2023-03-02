Deprem felaketinin ardından Bolu’ya gelen depremzede çocuklara Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda çizgi film izletildi.

Deprem felaketinin ardından Bolu’ya gelen depremzede çocuklara Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda çizgi film izletildi.

Afetin yaralarını sarmak için deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, kente gelen depremzede çocuklar için düzenlenen çizgi film etkinliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Personel çocuklarıyla kaynaşmalarının da sağlandığı çizgi film etkinliğinde çocuklara çeşitli ikramlar da verildi. Yetkililer, depremden etkilenen vatandaşlar ve çocukların acılarını birazda olsa hafifletmek istediklerini ifade etti.