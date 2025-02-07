6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedip, evleri yıkılan çocukların yaptıkları resimler Ataşehir’de sergilendi.

Ataşehir Belediyesi ve Çocuk Dostu Köy Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy Sergisi’ vatandaşların yoğun ilgisiyle açıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu sergi umutla, sevgiyle, dayanışmayla büyüyen bir geleceği bizlere gösteriyor" dedi.

Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde depremin vurduğu 11 ilde yaralar sarılmaya devam ederken, depremde yakınlarını kaybedip evleri yıkılan çocuklar ise hayallerini ve duygularını tuvallere yansıttı.

Görenleri duygulandıran resimler 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi’nin sergi salonunda vatandaşlarla buluştu.

Ataşehir Belediyesi ve Çocuk Dostu Köy Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen "Enkazdan Umuda Çocuk Dostu Köy Sergisi’, depremin en fazla yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay’da, konteynerlerde yaşayan çocukların umut dolu resimleri, yaşadıkları acının ve kayıpların yanında oluşturdukları iyileşme süreçlerini de gözler önüne serdi.

Sergi açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "İki yıl önce, sabah 04:17’de yaşanan büyük felaketle Türkiye güne büyük bir acıyla başladı. Bugün burada bir sergimiz var. Bu sergide, Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerindeki konteyner kentlerde yaşayan çocukların hayallerini, Ataşehir’deki akranlarıyla buluşturuyoruz. Bir farkındalık oluşturma çabası içindeyiz" dedi.

"Eğer 1999 depreminin bize öğrettiği dersleri yeterince alsaydık, eminim 6 Şubat depremi çok daha az hasarla atlatılabilirdi"

Geçmişte yaşanılan depremlerden yeterince ders alınamadığını belirten Adıgüzel, " Eğer 1999 depreminin bize öğrettiği dersleri yeterince alsaydık, eminim 6 Şubat depremi çok daha az hasarla atlatılabilirdi. Kamu görevlileri olarak, zorunluluklarımız doğrultusunda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Ataşehir’i depreme nasıl hazırlarız? Arama-kurtarma ekiplerini nasıl güçlendirerek deprem anında hızlı müdahale edecek hale getiririz? Aynı zamanda Ataşehir’de vatandaşlarımızı bu konuda nasıl bilinçlendirebiliriz? Tüm bu sorular üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ataşehir’i çocuk dostu bir kent yapmayı hedefliyoruz"

Çocukların çok önemli ve kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Adıgüzel, "Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden beri onların en büyük önceliklerimizden biri olduğunu söylüyoruz. Ataşehir’i çocuk dostu bir kent yapmayı hedefliyoruz. Bugün de burada, "Çocuk Dostu Köy" projesiyle mükemmel işler yapan bir derneği ağırlıyoruz. Bu sergi, onların emeğiyle ortaya çıktı. Depremzede, evlerini kaybeden ve konteynerlerde yaşayan çocuklar bu güzel sergiyi oluşturdular. İlk defa ellerine fırça alıp tuvale boya sürdüler ve zor şartlar altında hayallerini resmettiler. Biz de onların hayallerine ortak olduğumuz için gururluyuz" şeklinde konuştu.