Keçiören Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden gelen çocukların deprem travmasını atlatması için Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’ne gezi düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden gelen çocukların deprem travmasını atlatması için Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’ne gezi düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen gezide çocuklara paten, kask ve dizlik verilerek tesiste eğlenmeleri sağlandı. Çocukların yaşadığı sıkıntılı süreci hem psikososyal destek ile hem de çeşitli gezi etkinlikleriyle ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan olumsuzlukları unutturmak ve onların saf ve temiz dünyalarını normalleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Keçiören Belediyesinin himayesinde emin ellerde olan çocuklarımız bu zorlu süreci muhakkak aşacaklar” dedi.