Adıyaman’da konuşlanan Gezici Kültür Merkezi Tırı’nda oluşturulan 20 farklı atölyede çocuklar için hem çeşitli etkinlikler yapılıyor hem de gönüllü öğretmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Adıyaman’da konuşlanan Gezici Kültür Merkezi Tırı’nda oluşturulan 20 farklı atölyede çocuklar için hem çeşitli etkinlikler yapılıyor hem de gönüllü öğretmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Yunus Emre Enstitüsü, afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirmek için Gezici Kültür Merkezi Tırı ile Adıyaman’a geldi. Adıyaman Millet Bahçesi Otoparkında konuşlanan tırda afetzede çocuklar bir araya getiriliyor. Gezici Kültür Merkezi Tırında masal, boyama ve oyuncak yapımı atölyeleri başta olmak üzere 20 farklı atölye çalışması yapılarak çocukların hem eğlenip hem de eğitim alması sağlanıyor. Gezici Kültür Merkezinde, Yunus Emre Enstitüsü personeli ve gönüllü öğretmenler uzmanlık alanlarına göre çocuklara eğitim veriyor. Verilen eğitimler ve etkinlikler neticesinde çocukların yaşadıkları korkuyu daha rahat ifade etmesi de sağlanıyor.

“Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Nagihan Çıtak, “Biz 8 aydır Suriye’deki güvenli bölgede hem de buradaki çeşitli mülteci kamplarında çocuklara yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Bunlar hem uyum hem de psikososyal faaliyetleri. Deprem sebebiyle yaşamış olduğumuz bu afet sonrasında da 9 gündür bölgedeyiz ve Adıyaman’da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada he yaştan çocuğumuz ile birlikte resim, boyama, masal okuması, drama gibi faaliyetler yapıyoruz. Spor etkinlikleri, yarışmalar ve sinema geceleri de düzenleyerek rahatlamalarını sağlamak ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu proje hem İçişleri Bakanlığı hem Sivil Toplum Genel Müdürlüğü hem AFAD hem de Yunus Emre Enstitüsü tarafından desteklenmektedir. Depremden en çok etkilenen aslında çocuklar. Sıcak yataklarında uyurken gece hayal edemeyecekleri bir durum yaşadılar. Şu an evinden, yataklarından uzaktalar. Kaygılı ebeveynlerle birlikte çadırda yaşıyorlar. Dolayısıyla bununla baş edeceklerini bilmiyorlar. Aslında burada konuşurlarken endişesini de dile getiriyorlar. Biz de burada onları dinliyor, kucaklıyor, birlikte vakit geçiriyor ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Oynadığımız oyunlarda çocukların kendilerini ifade etmek isteklerini görüyoruz”

Gezici Kültür Merkezi Tırında görev alan Psikolog Bilal Yazar ise “Oynadığımız oyunlarda çocukların kendilerini ifade etmek isteklerini görüyoruz. Çocuk bunu sözlü olarak ifade edemese de hareketleriyle, yaptığı resimlerle ifade etmeye çalışıyor. Bu çocuktan çocuğa çok değişiyor. Bazı çocuklar bunu hareketleri ile ifade ederken bazıları yaşadıkları olayları anlatabiliyorlar. Bunları anlatırken farklı duygular yaşıyorlar. Bunu da çocuklar hem de yetişkinler için anarmol bir duruma karşı verilen normal tepkiler olarak adlandırabiliriz. Büyüklerin çocukların yanında konuşurken dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuğun aklında soru işareti olarak kalan şey onun için bir sırra dönüşüyor. Bu da farklı şeylere evrilebiliyor. Bu sebeple çocukların yanında konuşurken anlayacakları dilden, açıklayıcı ifadeler kullanmak çocuklar için faydalı olacaktır. Bunu yapabilirseler o tramvayı atlatmış olacaklardır” diye konuştu.