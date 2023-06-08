Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği, Kahramanmaraş ve Hatay’da depremzede çocuklara oyuncaklar, mutluluk kutuları ve balonlar dağıttı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, yüz boyama ve çeşitli yarışmaların da yapıldığı etkinlikle eğlenme şansı buldu.

6 Şubat’ta meydana gelip 11 ili etkileyen asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği de bu çerçevede deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Kahramanmaraş’a giden ekip, burada depremzede çocuklar için oyuncak ve balon dağıtımı yaptı. Palyaçolar ile birlikte eğlenceler düzenleyen ekip, çocukların da yüzünü boyayarak eğlenmelerini sağladı. Yarışmalar yapılmasıyla da eğlence doruğa çıktı. Hatay’da ise çadırkentleri gezen ekipler, depremzedeler için oyuncak ve mutluluk kutusu dağıtımında bulundu. Deprem bölgesindeki çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.