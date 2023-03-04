Bitlis’e yerleşen depremzede çocuklar Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) kayak merkezinde doyasıya eğlendi.

Bitlis’e yerleşen depremzede çocuklar Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) kayak merkezinde doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen yaklaşık 6 bin kişi Bitlis’te misafir ediliyor. Depremzede vatandaşların çocuklarına yönelik BEÜ, Bitlis Medeniyet Platformu ve 6 Şubat Gönüllüleri tarafından kar ve kızak etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde çocuklara atkı bere ve karda kaymaları için kızaklar dağıtıldı. Şarkılar söyleyen çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Çocuklara ekmek arası sucuk ikramında bulunulan etkinlik akşam saatlerine kadar sürecek. Etkinlikle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çocukların bir nebze de olsun depremi unutmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Elmastaş, “Üniversitemizde geçen yıl hizmete giren kayak merkezinde, depremden etkilenen çocuklar için bir etkinlik yapıyoruz. O gayeyle buradayız. Biliyorsunuz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli birkaç deprem oldu. Önce iki büyük deprem sonra artçı depremler. Büyük bir afet meydana geldi. Asrın afeti, asrın felaketi olarak ifade edilen Türkiye’de 11 il ve yakın çevresini ciddi manada etkileyen bir afet oldu. Tabii bu Türkiye tarihinde ilk defa böyle büyük çapta bir afet meydana geldi. İnsanlarımız çok fazlasıyla etkilendi. Tabii ilk günden şimdiye kadar bir aya yaklaşıyoruz. Depremin meydana geldiği tarihten itibaren yaralar sarılmaya başlandı, enkazlar kaldırıldı ve şu anda yeniden hızlı bir şekilde bu bahsettiğimiz bölgede inşa süreci başladı. İnşallah devletimiz, milletimiz birlikte el ele vererek en kısa sürede bu yaraları sararak Allah’ın izniyle kısa bir süre içerisinde bu afetin etkisinden kurtulacağız ve yeniden deprem bölgesindeki şehirlerimiz, yerleşmelerimiz inşallah yeniden inşa edilecek. Bu problemi, bu büyük sorunu inşallah ortadan kaldıracak” dedi.

Depremden etkilenen illerden gelen ailelerin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, “Her ilden aileler var, çocuklar var. Biz de burada bir değişiklik olsun, bir nebze de olsa bu depremin etkisinden uzaklaşsın diye özellikle çocuklar çok etkilendi. Onlar için böyle bir etkinlik tertiptendi. Burada akşama kadar kar üzerinde kızak etkinliği adı altında çocuklar akşama kadar burada günü geçirecek. Bir değişiklik olsun istedik. İlimizde de zannedersem 6 bin civarında bölgeden gelen depremzede ailelerimiz var, insanlarımız var. Dolayısıyla çocuklar var. Bu anlamda çocuklarımız için bir değişiklik olsun, bir nebze de olsa o deprem etkisinden, şokundan kurtulsun diye böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik özellikle Medeniyet Platformu. Bizdeki 50’den fazla STK’nın yer aldığı bir platform. Bitlis Eren üniversitesi merkez müdürlüğümüzle birlikte bu etkinliği hazırladılar. Ben bu etkinliğin hazırlamasında emeği geçen herkese, STK’lara, üniversitemizin ilgili birimine teşekkür ediyorum. Şu anda aramızda olan aileler var, çocuklar var, özellikle küçük misafirlerimiz var. Burada bizim etkinliğimize rağbet gösterdikleri için burada aramızda oldukları için ben onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Organizasyonu düzenleyen Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinden Medeniyet Platformu dönem sözcüsü Cengiz Şahin ise “Burada bulunmamızın nedeni, depremden dolayı ilimize gelen yaklaşık olarak 6 bin 300 kişi. Bunların ekseriye çocukların oluşturduğunu bildiğimiz evlatlarımızı az da olsa deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla Bitlis Eren Üniversitesi, Medeniyet Platformunun bütün bileşenleri, 6 Şubat Gönüllü Hareketiyle beraber başlatmış olduğumuz kampanya sonucunda böyle bir program kararı verildi. Buraya gelen miniklerimize atkı, bere ve eldiven dağıtımı yapıldı. İlk kez karla tanışan ve hiç kızak kaymamış olan çocuklarımıza da burada kızakları dağıtıldı. Gördüğünüz pistte şu anda kaymaya başladılar. Daha sonra arada yemek ikramımız olacak. Doyasıya eğlensinler, biraz da olsa deprem psikolojisinden uzaklaşsınlar. Burada emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe Bitlis ve ilçelerinde faaliyetini sürdüren 50’ye yakın STK, Türk Kızılayı Bitlis Şubesi, Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi destek verdi.