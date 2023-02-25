Deprem bölgesinden Van’a gelen çocuklar, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla kızak keyfi yaşadı.

Deprem bölgesinden Van’a gelen çocuklar, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla kızak keyfi yaşadı.

Abalı Kayak Tesisinde gün boyu kızak kayan çocuklar, oyunlar oynadı. Gevaş Gençlik Merkezi Erbani grubunun seslendirdiği müzik eşliğinde halay çeken depremzedeler, bir günlüğüne de olsa depremi unuttu.

Tesiste etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Van İl Milli Eğitim yetkililerinden Oya Orhun, İskele, Van-Şişli Öğretmenevi ile Uygulama Otelinde depremzedeleri misafir ettiklerini ifade ederek, “Bugün de buralarda kalan çocukları aileleri farklı bir etkinikte buluşturmak istedik. Bu çerçevede çocuklarımızı aileleri ile birlikte Abalı Kayak Tesisimize getirdik. Bu sene kar olmadığı için açılamayan tesisler, depremzedeler için açıldı. Onlar için küçük de olsa bir faaliyet alanı oluşturduk. Hepsi çok mutlu. Hatta bu fikirden bahsettiğimiz zaman bile çok mutlu oldular ve koşa koşa geldiler” dedi.

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan ise bölgenin kurak geçmesinden dolayı Abalı Kayak Tesisinin açılmadığını belirterek, “Bugün depremzede kardeşlerimiz için, acıyı paylaşma adına açtık. Deprem stresinden uzaklaştırma, bir günümüzü beraber geçirme adına açtık. Daha önce de deprem bölgesinde gönüllülerimizle birlikte çalışmalara katıldık. Burada da gönüllü çalışanlarımızla gün boyu depremzedelerin yanındayız. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Depremin ikinci günü 4 aile olarak Malatya’dan geldiklerini belirten Suat Er isimli depremzede de, “Geldiğimiz dakikadan itibaren 7’den 70’e bütün Vanlılar kucak açtılar. ‘Biz de böyle bir şey yaşadık’ diyorlar. Ancak yaşamış olanları da biliyoruz. Vanlılar ellerinden geleni yaptılar. İnsanların samimiyetini gözlerinden görebiliyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle kışı yaşamadıklarını belirten Er, “Kış tatili hiç yapmadık. Depremden dolayı çocukları çıkaramadık. Karın şu ana kadar ezasını çektik, şimdi sefasını görüyoruz. Muhteşem bir şey” diye konuştu.

İlk defa bir kayak tesisinde kızak kaydıklarını anlatan çocuklar da kızakla kaymanın çok güzel olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.