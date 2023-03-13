Yunusemre Belediyesi’nin Yunusemre Kent Tiyatrosu ile beraber sahnelediği “Başka Bi Küçük Prens” isimli çocuk tiyatrosu deprem bölgesinden Manisa’ya gelen çocuklar için sahne aldı.

Yunusemre Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde sahneye aldığı ve izleyiciler tarafından çok beğenilen “Başka Bi Küçük Prens” isimli tiyatro oyunu Yunus Emre Millet Çarşısı’nda tiyatro severler ile buluştu. Deprem bölgesinden gelen çocukların da keyifle izlediği oyun çok beğenildi. Mart ayı boyunca yeniden sahne alacak olan “Başka Bi Küçük Prens” isimli çocuk tiyatrosu mart ayı içerisinde 18 Mart Cumartesi günü 12.00’de ve 25 Mart Cumartesi günü 15.00’te Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sahnelenecek.