Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Hatay’dan Mersin’e göç eden ve ebeveynleri ile birlikte Akdeniz Belediyesine bağlı kültür ve sanat evlerinde ağırlanan çocuklar at bindi.

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde bini aşkın deprem mağduru aileyi belediyeye ait kültür ve sanat evleri ile tesislerde ağırlamaya ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği bildirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar, ebeveynleri ile birlikte Toroslar İlçesi Karaisalı Mahallesinde bulunan özel bir at binme çiftliğine götürüldü. Akdeniz Belediyesi Uzman Psikologları Gülnihal Bilim ile Duygu Ateş eşliğinde at yetiştiricilerinin kontrolünde gerçekleşen özel etkinlikte, Güneş ve Turgut Reis mahalleleri kültür sanat evlerinde misafir edilen depremzede çocuklar, hayatlarında ilk kez at binmenin mutluluğunu yaşadı. Yaşıtlarıyla eğlenceli dakikalar yaşayan depremzede çocuklar, büyük afetin minik ruhlarında oluşturduğu olumsuz izleri bir nebze unutmaya çalıştı.

"Çocuklarımızın sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılıyoruz"

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Gülnihal Bilim, “Depremin ilk anından itibaren 10 mahallemizdeki kültür ve sanat evimizde farklı illerden kentimize gelen depremzede ailelerimizi ağırlıyoruz. Bu çerçevede, sadece barınma ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çocuklarımızla birlikte çizgi film izleme, spor etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de çocuklarımızın birçoğunun ilk defa deneyimlediği at binme etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

"Depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Uzman Psikolog Bilim, bu tür sosyal faaliyetlerin psikososyal müdahale çalışmaları çerçevesinde düzenlendiğini kaydederek, "Psikososyal çalışmalar çerçevesinde çocuklarımızın psikolojik sağlamlıklarının artmasını sağlamak, böylelikle psikolojik olarak onları güçlendirmeyi sağlıyoruz. Depremzede çocuklarımızın her anlamda yanındayız. Akdeniz Belediyesi olarak, bu zor günlerin geride kalmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan at çiftliği işletmecilerine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımıza bir nebze moral vermek istedik"

Özel at çiftliğinin işletmecisi Burak Yüksel ise "Mersin’e göç eden depremzede ailelerimize ve çocuklarımıza moral verebilmek adına bu etkinliğe katıldık. Umarım çocuklarımız bu olumsuz psikolojiden bir an önce kurtulurlar. Bizler de bunun için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Hep birlikte o eski mutlu ve güzel günlerimize inşallah tekrar döneceğiz" ifadelerini kullandı.