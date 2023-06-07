Asrın felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya’da özellikle çocukların yaşadıkları deprem travmasını atlatabilmesi adına atlı terapi programı başlatıldı. 3 ay sürecek etkinlikler ile çocuklar ve gençler, atlı terapinin yanı sıra çeşitli spor dalları ile de bu psikolojiyi atmaya çalışacak.

Battalgazi Belediyesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak bir proje hayata geçirildi. Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Kampüsünde bulunan Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezinde başlayan etkinlikte çocuklar, uzmanlar nezaretinde, atlı psikoterapi faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.

3 ay sürecek olan proje ile 7-18 yaşındaki yaklaşık 600 depremzede çocuk burada yaşadığı deprem psikolojisini atlatmaya çalışacak. Proje ile çocuk ve gençlerin topluma bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasının yanı sıra çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen ve özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmesi hedefleniyor

Programın ilk gününde çocukları yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat’ta yaşanan depremin özellikle gençler ve çocukları da psikolojik olarak olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Kurumlar olarak ortak hazırladıkları proje ile gençlerin ve çocukların yaşadığı deprem stresini atmalarına yardımcı olacaklarını ifade eden Güder, “Gençlerimizin umutları solmasın, geleceğe güvenle bakabilsin. Amacımız geleceğimizi gençlere emanet ederken, gençleri geleceğe hazırlamak gerekiyor. Gerekli psikososyal destek başta olmak üzere tüm destekleri vereceğiz. Atalarımızın özellikle atlarla, su ile bir tedavi şekilleri var. Uzak Doğu’da bu tedaviler devam ediyor. Bu tür tedavilerin insanları rahatlattığını görüyoruz” diye konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’de 3 ay sürecek olan etkinliklerde gençler ve çocuklara at bitmenin yanı sıra çeşitli spor etkinlikleri ile psikolojik destek sunacaklarını söyledi.

Depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen devletin ana gündeminin deprem olduğunu hatırlatan Bentli, “11 şehirdeki depremden etkilenen hem gençler hem yetişkinlere neler yapılabilir, rahatlarını nasıl sağlayabiliriz diye var gücümüz ile çalışıyoruz. Bizde üniversite olarak ev sahibi olarak sosyal destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Asrın felaketini yaşayan çocuklarda, yaşadıkları korku ve stresi bu tür etkinliklerle atma fırsatı verdikleri için yetkililere teşekkür ederek, o kara günü unutulmayacak bir süreç olduğunu söylediler. Programda sırayla at binen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, alanda kurulu aktivitelere de katılarak güzel bir gün geçirdiler.