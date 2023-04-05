Kahramanmaraş’ta konteyner ve çadır kentlerde yaşayan çocuklar, afetin izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor.

6 Şubat’taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’taki Karacasu konteyner kentte konuşlanan Türk Telekom’a ait tır, çocukların ilgi odağı oldu. Atölye çalışmalarından, çocuk ve genç oyun faaliyetlerine, teknolojik uygulamalardan, film ve maç gösterimlerine kadar pek çok alanda sosyal ve dijital aktivite sağlandığı tırda çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Türk Telekom’un Ramazan tırında, çocuklara özel film ve çizgi film gösterimleri yapılırken, oyun ve aktivite programları da düzenleniyor. Drama, çocuk yogası, çeşitli atölyeler ile çocukların farklı metotlarla öğrenmelerine destek sağlayan birçok aktivite gerçekleştiriliyor.

Spor alanlarının hoşuna gittiğini belirten 13 yaşındaki Serkan Karakaya "Etkinlikler var. Tablet oyunları var. Oyun alanları var. Burada bir şey oldu mu bize yardım ediyorlar. Eğitimimizde yardımcı oluyorlar. Buradaki etkinlikler spor alanları hoşuma gitti" dedi.

13 yaşındaki Emirhan Hançer ise, tırda eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Arada bir böyle eğlence tırları geliyor. Yukarıda da parklar falan var sahada futbol da oynuyoruz. Film izliyoruz tiyatroda da bizi güldürdüler" diye konuştu.