Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde depremzede çocuklara yönelik düzenlediği çeşitli etkinlikler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşattı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hem depremzede vatandaşlarla bayramlaşmak, hem de depremzede çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak üzere Adıyaman Gölbaşı ilçesine gitti. Altınordu Belediyesi’nin Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlediği 23 Nisan programı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal marşı okunması ile başladı. Bando takımının gösterisi ile devam eden programda depremzede çocuklar 23 Nisan ve çocuk şarkıları ile coşku ve neşe dolu bir bayram yaşadılar. Balon sihirbazı ve yüz boyama gibi etkinliklerin de yer aldığı programda bando ekibi konteyner kenti ve Gölbaşı’nın sokaklarını şarkılar eşliğinde dolaşarak 23 Nisan coşkusunu yaydı.

Gölbaşı ilçesinde çocuklarla ilgilenerek hediye takdim eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, programda konuşma gerçekleştirdi. Başkan Tören, “6 Şubat tarihinde memleketimizin 11 vilayetinde etkili olan ancak 85 milyon olarak yüreğimizin ta derinliklerinde yaşadığımız asrın felaketi ile birlikte bu bölgemizi yeniden ziyaret ettik, acımız hala taze. Depremde kaybettiğimiz canlarımız, bizlerin kalan ömrümüz içerisinde hep aziz hatıraları ve yadigarları olarak kalacaktır. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 70 gündür Altınordu Belediyesi ve Ordu halkı olarak deprem bölgesinde Adıyaman merkezde ve Gölbaşındayız. İyi ki buradayız, iyi ki sizleri tanıdık, iyi ki sizlerle kardeş olduk. Acılarınızı ta yüreğimizin derinlerinde hissettik. Devletimiz güçlü 85 milyon insanımızın o müşfik eli o dayanışma ruhu o cömertliği o kardeşliği de görüyorum ki bu bölgede toprağa kalplere düşen cemreler yavaş yavaş filizlenmeye başlamış. Bugün bayramın üçüncü günü çocuklarımızın dünyada bir başka benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Gölbaşında sevgili çocuklarımız ve Gölbaşı halkıyla kutlamak istedik. Bu vesileyle çocuklar, Ordu’dan kardeşlerinizden sizlere çok çok selamlar getirdim iyi bayramlar diliyorum. İnşallah sizleri ilimizde de kardeşlerinizin yanına bekliyoruz” dedi.

Başkan Tören programda çocuklara hediye takdiminde de bulundu.