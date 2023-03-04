Adıyaman’da yüzyılın depremine ailesi ile birlikte yakalanan 9 yaşındaki Nazım Yusuf Güneş’in çizdiği resim sosyal medyada ilgi gördü. Yaşadıkları çadıra astığı resmin ardından harekete geçen Trabzonspor Kulübü minik taraftara imzalı forma hediye etti.

Adıyaman’da yüzyılın depremine ailesi ile birlikte yakalanan 9 yaşındaki Nazım Yusuf Güneş’in çizdiği resim sosyal medyada ilgi gördü. Yaşadıkları çadıra astığı resmin ardından harekete geçen Trabzonspor Kulübü minik taraftara imzalı forma hediye etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’daki evinde yakalanan 9 yaşındaki Nazım Yusuf Güneş, ‘Trabzonspor’ ismi ile çizdiği resmi yaşadıkları çadırın girişine astı. Depremden etkilenen minik taraftarın çizdiği resmin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trabzonspor Kulübü harekete geçti. Bordo-mavili kulüp AFAD Trabzon personeli ve gönüller aracılığıyla ulaştığı minik taraftara isminin yazılı olduğu 61 numaralı futbolcuların imzasının bulunduğu Trabzonspor forması ve boyunluk hediye etti. Minik taraftara ayrıca video ile mesaj gönderen Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Anastasios Bakasetas, “Merhaba Nazım, seni çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü tarafından AFAD Trabzon personeline gönderilen formasına kavuşan minik taraftar ise Abdullah Avcı’ya teşekkür ederek, bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’a seslendi. Trabzonspor maçını statta izlemek istediğini dile getiren 9 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Nazım, “Uğurcan ağabey seni çok seviyorum bana eldivenlerini hediye eder misin?” dedi.