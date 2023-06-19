Muğla’nın Fethiye ilçesinde depremzede çocuğun hayatını kaybettiği kazada, otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Hatay’dan ailesiyle Fethiye’ye gelen 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya’ya, Y.Ç.İ’nin kullandığı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Mezarlık Kavşağı’nda trafik ışıklarında çarpmış, Yeşilkaya kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
“Sürücü tutuklandı”
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.Ç.İ’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren İlke Yeşilkaya’nın cenazesinin defin için Hatay’a gönderildiği öğrenildi.