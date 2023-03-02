İskenderun’da depreme yakalanan ve göçük altından sağ olarak kurtularak Kütahya’da ikamet etmeye başlayan Betül Kasal ve Vedat Sakallı çiftinin nikahlarını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık kıydı.

İskenderun’da depreme yakalanan ve göçük altından sağ olarak kurtularak Kütahya’da ikamet etmeye başlayan Betül Kasal ve Vedat Sakallı çiftinin nikahlarını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık kıydı.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremine İskenderun’da yakalanan Betül ve Vedat çifti, çıkartıldıkları göçük altından sonra yaşamlarına Kütahya’da devam etmeye başladılar. Daha önce evli olan ancak bazı anlaşmazlıklar sebebi ile yaşamlarını ayıran çift yeniden Kütahya’da evlenme kararı aldı. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte Özel Kalem Müdürlüğü biriminde görevli Mehmet Ali Coşkun ve Halil Gündüz yaptı.

Evlilik cüzdanını Betül Kasal’a veren Başkan Işık, “Sizlere bu ikinci birliktelikte ömürünüz boyunca sağlık ve mutluluk diliyorum. Yaşanan her olay insana bazı dersler aldırıyor. Aziz milletimiz, sizlerin bizzat yaşadığı deprem afetinden sonra kendilerine düşen ve yakışanı yapacak şekilde gerekli dersleri çıkartır. Rabbim sizlere, bizlere ve milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Hayırlı olsun” dedi.