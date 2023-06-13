Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, depremzede çiftçilerin hem hayvanlarının ihtiyacını karşılamak hem de bir sezonda iki ürün elde edebilmek için devlet desteği ile ektikleri yem bitkisi hasadı başladı.

Elbistan’da hem hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak hem de ikinci ürünle daha çok gelir elde etmek isteyen çiftçiler, yem bezelyesi ve fiğ üretimine yönelmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu çerçevede üreticilere destek olmak için yüzde 75’i hibe şeklinde yaklaşık 100 ton tohum dağıttı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen arpa, Macar fiği + arpa ve yem bezelyesi + tritikale karışımından oluşan tohumlar, sonbaharda toprakla buluşturuldu. Yem bitkisinin yeterli olgunluğa erişmesiyle birlikte hasat bu hafta itibariyle başladı.

İlçeye bağlı Ağlıca Mahallesi’nde hem çiftçilik hem de besicilik yapan Levent Biçici, yem bitkisinin 2 yönden avantaj sağladığını söyledi.

Yem bezelyesi ve fiğ ektikleri tarladan ikinci ürün elde etme şanslarının olduğunu belirten Biçici, “Elbistan’da ikinci ürün almak için yem bezelyesinden daha avantajlı bir bitki olmadığını görüyoruz. Devletimizin desteği ile bu ürünü hemen her yıl ekiyoruz. Tohumunu devletimiz hibe olarak verdi. Bunu hayvanlarımız için ekiyoruz. İkinci ürün alabilmek için de bunu ekiyoruz. 50 dekarlık alanda ekim yaptık. İkinci ürün olarak da silajlık mısır ekeceğiz” dedi.

İkinci ürün olarak silajlık mısır ekimine de başlayacaklarını vurgulayan Biçici, “Yem bezelyesi ve fiği saman haline getirip hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılıyoruz. İkinci ürün ekimine de hemen başlayacağız. İkinci üründe de silajlık mısır tercih ediyoruz. Silajlık mısırla da hayvanlarımızın yem maliyetlerini düşürüyoruz. Devletimize ve bakanlığımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Depremin vurduğu ilçemizde üretimi aksatmadan devam ettirmenin gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ise, bakanlığın hayata geçirdiği proje ile yem bitkisi ekiliş alanlarını arttırmak amacıyla hibe destekli tohum dağıtımları gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Yem bitkisi ekim alanlarının her geçen yıl artış gösterdiğine işaret eden Çitil, “Çiftçimizi ve hayvancılık sektörünü desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçimiz ve besicilerimiz için projeler ürettikçe gücümüze güç katıyoruz. Ovamızın topraklarını en iyi şekilde değerlendirerek hayvancılık sektörünün de kaba yem ihtiyacının karşılanmasını sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de değerli üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.