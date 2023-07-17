Gaziantep’te depremzede çiftçiler depremin olumsuzluklarına rağmen üretime ara vermeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından büyük hasar alan Gaziantep’te hayata tutunmaya çalışan depremzede çiftçiler Şahinbey Belediyesinin sunduğu fide dağıtımından yararlanarak üretim yapıyor. Çiftçiler tarlalarına ektikleri domates, biber gibi çeşitli sebze fidelerinin yanı sıra kavun ve karpuz fideleriyle hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Depremin bıraktığı psikolojik izleri toprakta unutan depremzede çiftçiler emek verdikleri fidelerden ilk mahsullerini toplarken mutluluklarını gizleyemedi.

“Depremden sonra yaralarımızı sarmaya başladık”

Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere fide desteğinden yararlanan ve ektiği fidelerle ekonomiye katkı sunduğunu belirten depremzede çiftçi Ali Yılmaz, “Allah bir daha depremi ülkemize göstermesin. Depremden sonra yaralarımızı sarmaya başladık. Şahinbey Belediyesinin verdiği fideleri ektik şuanda gördüğünüz gibi domatesimiz, patlıcanımız ve diğer ektiğimiz sebzeler ilk mahsullerini vermeye başladı. Yavaş yavaş ekonomimizi düzeltiyoruz. Biz aynı zamanda hem milletimizin ekonomisini hem de kendi aile ekonomimize katkı sağlıyoruz” dedi.

“Kendimizi toprakta bulduk”

Deprem sonrası insanların şehirden uzaklaşarak toprağa ve tarıma ilgi gösterdiğini söyleyen Yılmaz, “Devlet, millet el ele vererek bizi desteklediler. Depremden sonra kendimizi toparlıyoruz ve kendimizi toprakta bulduk. Enkaz parçalarından uzakta tarım arazilerinin içindeyiz. Yıkımlar en çok merkezlerde oldu ve insanlar ister istemez toprağa ilgi göstermeye başladı. Bizde kendimizi toprağa attık” ifadelerini kullandı.

"Destek almasaydık hayatta yapamazdık"

Eşi ile birlikte tarım yaparak hayata tutunduklarını ve depremin stresini daha kolay attıklarını aktaran Sevim Yılmaz, “Depremden sonra çok sarsıldık. Kendimizi toprağımıza verdik. Şahinbey Belediyesi bize fide desteğinde bulundu. Destek almasaydık hayatta yapamazdık. Eşimle bir olup bağ, bahçe yaparak depremin stresini atıyoruz. Önceden tarım yapıyorduk ama bu kadar yapmıyordu. Şimdi daha çok üretmeye başladık. Hem milletimiz kazandı hem biz kazandık çok memnunuz” diye konuştu.