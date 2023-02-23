Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla yaşadıkları şehirlerden Mersin’in Mezitli ilçesine gelmek zorunda kalan Güliz ve Emre çifti, asrın felaketi dolayısıyla erteledikleri düğünü, sade ve hüzünlü bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla yaşadıkları şehirlerden Mersin’in Mezitli ilçesine gelmek zorunda kalan Güliz ve Emre çifti, asrın felaketi dolayısıyla erteledikleri düğünü, sade ve hüzünlü bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Kahramanmaraşlı Güliz Soğuksu ve Hataylı Sırrı Emre Bahadırlıoğlu çifti mutlu bir yaşama başlamak için düğün tarihi belirledi. Ancak Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem genç çiftlerin mutluluklarını gölgeledi. Depremde yakınları, evleri ve anıları enkaz altında kalan Güliz ve Emre, depremden kaçarak Mersin Mezitli’ye sığındı. Tece Deniz Mahallesinde bulunan akrabalarının yanına gelen Güliz ve Emre kayıplarının acısını hafifletebilmek ve ailelerine moral verebilmek adına Mezitli’de nikahlarını kıymayı kararlaştırdı. Site bahçesinde sade bir törenle yapılan nikah merasimini genç çiftlere destek amacıyla gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Acısıyla tatlısıyla birlikte bir yaşama ‘evet’ diyen genç çiftler ve nikaha gelen misafirler gözyaşlarına hâkim olamadı.

"Çok acı zamanlardan geçiyoruz"

Aile yakınlarının tanıklığında hayatlarını birleştiren imzayı attıkları kalemi genç çiftlere hediye eden Tarhan, "Çok acı zamanlardan geçiyoruz. Maalesef pek çoğumuz evlerini, yakınları kaybetti. Hala enkaz altında yakınlarının cenazesini çıkarmayı bekleyenler var. Umarım böyle bir felaket daha yaşanmaz ve genç çiftlerimiz bundan sonra hüznün olmadığı mutlu bir yaşam sürerler. Ülkemizi bu tür felaketlerden koruyacak Atatürkçü, çağdaş, aydınlık yüzlü ve bilime inanan çocuklar yetiştirirler" dedi.

Kıyılan nikahın ardından misafirlerine sarılarak tebrikleri kabul eden Güliz ve Emre’nin hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıkları nikah törenini, deprem bölgesinde nikaha gelemeyen yakınları da canlı bağlantı ile izledi.