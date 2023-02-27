Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te bir çift, kurulan çadırlarda evlendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te bir çift, kurulan çadırlarda evlendi.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Kilis’te depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, Musabeyli ilçesi Bozkaya köyünde kurulan çadır yerleşkesinde bir çift nikah kıydı. Evlenen depremzede çifti jandarma ve yetkililer de yalnız bırakmayarak, düğün merasimine katıldı.