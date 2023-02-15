Depremde enkaz altında kalan ve 100. saatte kurtarılan 14 yaşındaki kick boks sporcusu Burak Sürücü, Hatay’dan Mersin’e getirildi. Burak’ın, spor yaşamına Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü’nde devam edeceği bildirildi.

Depremde enkaz altında kalan ve 100. saatte kurtarılan 14 yaşındaki kick boks sporcusu Burak Sürücü, Hatay’dan Mersin’e getirildi. Burak’ın, spor yaşamına Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü’nde devam edeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara yol açan depremin 100. saatinde, Hatay’da enkaz altından çıkarılan kick boks sporcusu Burak Sürücü, ilk müdahalenin ardından hemen Mersin’e sevk edildi. Genel sağlık durumu iyi olan 14 yaşındaki Burak, Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Genç sporcu, Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesine alınacak

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toros Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiği esnada tanıştığı Burak’a her türlü destek sağlayacaklarının sözünü verdi. Gültak, kick boks ile uğraşan ve bu alanda Türkiye ve dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Burak’ı, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesine alacaklarını söyledi. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Nasır Kandemir ve sporcular da hastanede tedavisi devam eden Burak’ı ziyaret ederek destek ve moral verdi.

Burak Sürücü: "Deprem olmasaydı Türkiye şampiyonasına katılacaktım"

Hatay Ahmet Kural Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor yapan ve ailesi hala enkaz altında olan Burak Sürücü, depremden önce Kick boks Türkiye Şampiyonası’na hazırlandığını belirterek, "Hatay’da, Ahmet Kural hocamla birlikte antrenman yapıyordum. Günde 3 antrenman vardı ve ben ikisine katılıyordum. Yaşımdan büyük kişilerle çalışıyordum. Deprem olmasaydı Türkiye şampiyonasına katılacaktım ama maalesef olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çok çalışarak Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluklar elde etmek istiyorum. Buraya gelerek beni ziyaret eden Nasır hocama, sporcu arkadaşlarıma ve diğer herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nasır Kandemir: "Türkiye şampiyonu olma hayalini gerçekleştireceğiz"

Kick boks sporcusu Burak’ı, Akdeniz Belediye Spor Kulübü’ne alarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Antrenör Nasır Kandemir ise, "Burak’a spor malzemesi ve salon konusunda her türlü imkanı sağlayacağız. Burak daha 14 yaşında genç bir kardeşimiz. Kick boks’ta Türkiye şampiyonu olmak istiyor. İnşallah bu hayalini gerçekleştireceğiz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Akdeniz Belediyesi de destek olacak. Bundan sonra Burak bizim gözetimimiz altında olacak. Bugün buraya gelerek takım arkadaşlarıyla tanıştırdık. Hayal ettiği şampiyonluğa ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ise Burak Sürücü’nün enkaz altından sağ çıkarıldığı için çok mutlu olduklarını ve Burak’ın hayallerine kavuşacağına inandıklarını dile getirdiler.