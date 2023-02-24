Muş Valiliği, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde, ahırları zarar gören besicilerin dışarıda kalan hayvanları için çadır ve branda dağıttı.

Muş Valiliği, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde, ahırları zarar gören besicilerin dışarıda kalan hayvanları için çadır ve branda dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Nurhak ilçe koordinatörü olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz koordinesinde, ilçedeki temel ihtiyaçların yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da destek veriliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından ahırları yıkılan besicilerin hayvanları için çadır ve branda dağıtımı ilçe genelinde ekiplerce sürdürülüyor.

Tatlar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Bekir Tat, “Ahırlarımız deprem nedeniyle yıkıldı. Muş Valimiz, devletimiz yanımızda. Sorunlarımızı çözdük. Şu anda çadırlarımızı alacağız. Hayvanlarımızı komşularımızın ahırlarına bırakmıştık. Şu anda sıkıntılarımız tamamen giderildi. Devletimizden Allah razı olsun. Deprem adına her şey dağıtılıyor. Hiçbir sıkıntımız yoktur. İlk günden beri devletimiz yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Karaçar Mahallesi’nde besici Ahmet Kurt ise, “Muş Valiliği tarafından aldığımız çadırlara hayvanlarımızı koyduk. Deprem nedeniyle evimiz, ahırımız yıkıldı. Muş Valiliğinden Allah razı olsun, teşekkür ederiz” diye konuştu.