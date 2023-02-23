Deprem bölgesinden gelip yurtlara yerleşen berberler gönüllü olarak depremzedelerin tıraşını yapıyor.

Deprem bölgesinden gelip yurtlara yerleşen berberler gönüllü olarak depremzedelerin tıraşını yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremden etkilenen 10 ilden gelen afetzedeler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’nde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Ankara Valiliği koordinasyonunda yurtlara yerleşen depremzedeler, tesiste temel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Yurtta bulunan gönüllü depremzede berberler, vatandaşların hem saç hem sakal tıraşını ücretsiz şekilde gerçekleştiriyor. Tesis içerisinde kurulan alanda, günde yaklaşık 60 kişiyi depremzede 3 berber gönüllü olarak tıraş ediyor.

“Depremzede vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya çalışıyoruz”

Hatay’dan gelen ve kendisi gibi depremzedelere elinden gelen her yardımı yapmak için uğraşan depremzede Soner Irmak, “Burada depremzede vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’tan, Adıyaman’dan, Hatay’dan ve diğer deprem bölgelerinden buraya kimler geldiyse gönüllü olarak canı gönülden depremzede vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize eğer merhem olabildiysek. Onlara da güç kuvvet versin. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Onlara da sabır versin” diye konuştu.

“Elimizden gelen ne varsa onu yapıyoruz”

Kahramanmaraş’ta gündelik hayatında berber mesleği ile ilgilenen depremzede Mehmet Alyas, “Yardım amaçlı tıraş ediyoruz. Depremzedeleri ve kimin ihtiyacı varsa karşılıyoruz çok şükür. Elimizden geleni yapıyoruz. Günde ortalama 50-60 kişiyi tıraş ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ta tekstil ile uğraşıyordum”

Deprem öncesinde tekstil sektöründe çalıştığını fakat Ankara’da yurtta gönüllü berberlere yardımcı olduğunu aktaran depremzede Ali Atma, “Cenazelerimizi defnettikten sonra buraya geldik. Ankara’ya sığındık. Kahramanmaraş’ta tekstil ile uğraşıyordum. Burada da depremzede kardeşlerimizle beraber burada birlikte gönüllü olarak berberlik yapıyorum. Depremzede kardeşlerimizi tıraş ediyoruz. Abilerimle birlikte 3 kişi olduk. Buradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum.”