1999 depremini yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş belediye olan İskenderun’a konteyner kent kurdu. Başkan Yüce, kendisi de yaşadığı deprem sonrası 2 sene eve girmediğini söyleyerek, “Vatandaşlarla beraber çadır kentlerde, konteyner kentlerde onlarla beraber yaşadım” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Kardeşlik Kenti adıyla İskenderun’a 250 konteynerden oluşan yaşam alanı oluşturdu. Konteyner kentin zemin, altyapı, içme ve atık su çalışmaları tamamlanarak konteynerler alana yerleştirilmeye başladı. Alanda inceleme yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Evim yıkılmıştı ben de o yıkık evden çıktım”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6 Şubat tarihinde depremin hemen ardından harekete geçtiklerini belirterek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak koordinasyon merkezimizde bütün ekiplerimizle bir araya geldik. Ekiplerimizi hazır edip arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye göndermenin çalışmasını başlattık. 1999 depreminde malum Sakarya’da Marmara Bölgesi’nde asrın felaketi diye nitelendirilen bir deprem daha olmuştu. Ben o zamanlarda Erenler Belediye Başkanıydım. Benim de evim yıkılmıştı. Ben de o yıkık evden çıktım Allah nasip etti de canımızı kurtardık. Ve ciddi manada 2 sene civarında derleyip toparlamayla ilgili çalışmalarımız devam etti. Ben de 2 sene eve gitmedim. Yani yeni bir eve girmedim vatandaşlarla beraber çadır kentlerde, konteyner kentlerde bende onlarla beraber yaşadım. O zamanlar şunu söylemiştim. ‘Hiçbir vatandaşımız dışarıda kalmadığı an ben de evime geçeceğim.’ Dolayısıyla onlarla beraber bu çalışmalar içinde olduk. Vatandaşlarımızla beraber yaşadık. Aynı acıyı beraber paylaştık" dedi.

"Kurulumunu yaptık şu anda"

Hatay’ın depremin en çok hasar gören yerlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yüce," İskenderun bizim kardeş şehrimiz. Yani sanki bugünleri biz tabii bilmiyorduk ama tevafuk oldu. Biz çok yakın tarihte başkanımla kardeş olduk, kardeş şehir olduk. Böyle bir protokol yaptık ve bunu meclislerimizde karar aldık ve kardeş şehir olduk. Tam birtakım konuları planlarken, başkanımızın bize öngördüğü İskenderunlular olarak, şunları şunları yapmanızı istiyoruz dediği konuları planlarken deprem oldu. Olur olmaz başkanımı aradım. Çok yaralıydı o zaman tabii ki. Arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde devam etti. Ve baş başa olduk. Dedi ki bize, ‘sizden konteyner kent istiyoruz’. Hemen yeri temin ettik sağ olsun. Vekilimiz de büyük bir destek verdi. Geldik alan ön planlamasını yaptık. Altyapıyla ilgili çalışmaları başlattık. Üst yapıyla ilgili çalışmalarla ilgili de şu anda başlamak üzereyiz. Ve bunun üzerine 250 tane konteynerle ilgili siparişimizi verdik. Kurulumunu yaptık şu anda. Altyapıları da hazır” diye konuştu.

“Burası barınma değil, yaşam alanı haline geldi”

İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı da 6 Şubat’ta yaşanan felaketten sonra kendilerini yalnız bırakmayan Sakarya Belediyesi ve halkına teşekkür ederek," “Sakarya Belediyemiz ve Sakarya halkı bizimle. İlk günden bu yana kadar hiç bizi yalnız bırakmadılar. Kurmuş oldukları aş evleriyle, şu an kurmuş oldukları burada 250 tane konteyner ile sadece burası bir barınma değil, yaşam alanı haline geldi. Buraya yerleşecek depremzede ailelerin beslenmesinden barınmasına, diğer zaman geçireceği birçok aktiviteleri, etkinlikleri bir arada yaşayacağı birçok fonksiyonları içerecek. Bundan dolayı ben Sakarya halkına ve belediye başkanımıza, İskenderun halkı olarak teşekkür ediyor kendilerine Allah eksik etmesin diyorum” ifadelerini kullandı.