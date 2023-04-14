7 yıldır güreş sporu yapan ve en son iki hafta önce katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olan depremzede Ayşegül Ertuğrul, Bitlis’te Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı evleri hasar alan Ayşegül ve ailesi, iki ay önce Bitlis’e yerleştirildi. 16 yaşındaki Ayşegül, 9 yaşından beri güreş sporunu başarılı bir şekilde yaparak dereceler elde ederken, iki hafta önce yapılan turnuvada ise Türkiye üçüncülüğünü aldı. Bu ay içerisinde Antalya’da yapılacak olan ve yaklaşık 12 ülkenin katılacağı Uluslar Arası Zafer Turnuvası’na hazırlanan Ayşegül, buradan da derece alarak Türkiye’yi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan kapalı spor salonunda güreş antrenörü Onur Öztemiz refakatinde yoğun bir şekilde müsabakalara hazırlanan Ayşegül Ertuğrul’un tek hedefi ise katılacağı turnuvalarda başarılı olmak. Ayşegül’ü turnuvalara hazırlayan antrenörü Onur Öztemiz, “Ayşegül kardeşimiz depremden etkilendiği için Bitlis’te kalıyor. Kendisini antrenmanlarımıza almaya başladık. Ayşegül kardeşimiz iki hafta önce yapılan Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Önümüzdeki günlerde Antalya’da yaklaşık 10-12 ülkenin katılacağı Zafer Turnuvası’na hazırlanıyor. İnşallah oradan da iyi bir derece alarak ülkemizi Avrupa ve Dünyada iyi şekilde temsil edecektir” diye konuştu.

Depremzede güreşçi Ayşegül Ertuğrul ise turnuvalara hazırlanmak için kendisine her türlü imkanı sunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, “Yaklaşık 7 yıldır güreş sporu ile ilgileniyorum. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı Bitlis’e yerleştik. Güreş antrenörü Onur hocayla birlikte burada antrenmanımı sürdürüyorum. İki hafta önce Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Yaklaşık 12 ülkenin katılacağı Uluslar Arası Zafer Turnuvası’na katılacağım. Orada da iyi bir derece yaparsam Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bana destek verip çalışmalarımda yardımcı olan başta Bitlis Valimize, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve Onur hocaya çok teşekkür ederim” diye konuştu.