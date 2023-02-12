Kahramanmaraş merkezli depreme, hasar gören Hatay’daki evlerinde yakalanan 9 aylık hamile kadın, geldiği Mersin’in Silifke ilçesinde bebeğini dünyaya getirdi. Çift, erkek bebeğine “Güney Umut” ismini verirken, güneyde yaşanan depremden dolayı Güney’in Umut’u olması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depreme, hasar gören Hatay’daki evlerinde yakalanan 9 aylık hamile kadın, geldiği Mersin’in Silifke ilçesinde bebeğini dünyaya getirdi. Çift, erkek bebeğine “Güney Umut” ismini verirken, güneyde yaşanan depremden dolayı Güney’in Umut’u olması temennisinde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depreme Hatay’da yakalanan 9 aylık hamile Cansu Boz ve Sedat Demirel çifti, Mersin’in Silifke ilçesine geldi. Depreme uykuda yakalanan çiftin Hatay’daki evleri zarar görürken, 11 kişilik ailesi ile Silifke’de yardımsever Hasan Odabaşı’nın evine yerleştiler. Burada doğum zamanı gelen anne, ilçe devlet hastanesinde bebeğini dünyaya getirerek kucağına aldı.

"Tesellimiz Güney Umut"

Depreme uykuda yakalandığını belirten Cansu Boz Demirel, "Felaketten nasıl kaçtığımızı bilemedik. 9 aylık hamileydim. 10 Şubat’ta doğum yapacaktım. Fakat hastane yıkılınca çaresiz kaldım. Yardımsever bir vatandaş bizlere evlerini açtı. Buraya geldik. Pijamalarımızla çıktık. Yanımıza hiçbir şey alamadık. Silifke’de doğumumu gerçekleştirdim. Bu felaket yeni umutlara vesile olur inşallah, benim oğlum Güney Umut gibi, tesellimiz bebeğimiz" dedi.

"Hastane olmayınca Silifke’ye geldik"

Baba Sedat Demirel ise, "Biz eşimle birlikte Hatay’dan geldik. Çok kötü bir süreçten geçtik. Eşim hamile, depremde çok sallandık. Can havli ile kendimizi dışarı attık. Çok zor zaman geçirdik. Eşimin sancıları artınca, hastane de olmayınca Silifke’ye geldik. Eşim doğum yaptı. Çok şükür iyi haldeyiz. Enkazda çok sayıda yakınlarımız var. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Evini depremzedelere ücretsiz açtı

Evini depremzedelere açan Hasan Odabaşı da, "Evimizi depremzedelere ücretsiz açtık. Ülke olarak zor şartlardan geçiyoruz. Hiç beklenmedik bir olayla karşılaştık. Depremzedelere elimizden gelen yardımları yaptık. Bugün ordaysa yarın bizde. Sıcak yuvalarımızı onlara açtık. Hiçbir maddi manevi beklentimiz yok" şeklinde konuştu.

Bebeklerini kucaklarına alan çiftin bir de 7 yaşında Kuzey isminde çocuklarının olduğu öğrenildi.