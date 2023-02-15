Hatay’dan deprem sonrası Kocaeli’ye gelen hamile Kübra Koluş bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe "Umut" ismi verildi.

Hatay’dan deprem sonrası Kocaeli’ye gelen hamile Kübra Koluş bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe "Umut" ismi verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depreme Hatay’da yakalanan Bekir ve Kübra Koluş çiftinin evleri hasar aldı. Koluş çifti, Kocaeli’de yaşayan akrabalarının yanına gelme kararı aldı. Hamile Kübra Koluş da Körfez’deki özel bir hastanede doğum yaptı. Çift, doktor ve hemşirelerin de isteği üzerine bebeğe "Umut" ismini verdi. Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte aileyi ziyaret etti. Başkan Vekili Çırpan, "Onun bir ailesi de artık biziz" dedi.