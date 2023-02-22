Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan aile, ay yıldızlı Türk bayrağını enkazdan alıp çadırlarına astı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan aile, ay yıldızlı Türk bayrağını enkazdan alıp çadırlarına astı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası iki katlı evleri yıkılan aile, ev önünde kurdukları çadırda bayrağı dalgalandırıyor. Fatma Elbaş adında bir depremzede, daha önce evlerinde dalgalanan bayrağı enkazdan alıp çadırlarına astıklarını ifade etti. Elbaş, "Çok kötü bir deprem yaşadık. Çok akrabamız, komşularımız öldü. Çok şükür bize bir şey olmadı. Ama evimizde asılı bayrağımızı enkaz içinde görünce alıp çadıra astık. O bizim şanımız, şerefimiz o yüzden getirdik. Şehitlerimizin kanı burada" dedi.