Ayrıca Polis Evi’nde kalan 7 çocuğa İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşı taraması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Polis Evi’nde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için etkinlik gerçekleştirdi. 1-5 yaş arasındaki 11 depremzede çocuk, polis ekipleriyle birlikte eğlence merkezine giderek keyifli vakit geçirdi.

Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii görenleri mest ediyor

Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii görenleri mest ediyor

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