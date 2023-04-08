Kütahya’nın Gediz İlçe Müftülüğü tarafından depremzede aileler için iftar programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve ilçede misafir edilen depremzede aileler katıldı.

İftar programı Kuranı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Oruçların açılmasının ardından Müftülük Vaizi Erdoğan Tuna tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gediz’e gelen depremzedelerin maddi manevi her daim yanlarında olduklarını ifade eden İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası ilçemizde misafir edilen depremzede kardeşlerimizin, ilçemize geldikleri ilk günden itibaren maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdik. Bugün de depremzede kardeşlerimiz Ramazan ayını buruk geçirmesinler diye hayırseverlerin katkılarıyla iftar sofrası kurduk. İyilik sofrasının kurulmasına vesile olan hayırseverlere ve davetimize icabet eden depremzede kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.