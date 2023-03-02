Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde; Sivas’a yerleştirilen depremzede aileler ve çocukları için ‘Peter Pan’ adlı oyunu sahneledi.

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde; Sivas’a yerleştirilen depremzede aileler ve çocukları için ‘Peter Pan’ adlı oyunu sahneledi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Binali Yıldırım Yurt Kampüsü’nde misafir edilen depremzede çocuklar ve aileleri için ‘Peter Pan’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir edilen depremzede çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek amacıyla tiyatro öncesi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gönüllü gençler; minik misafirlere yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi. Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde sergilenen ’Peter Pan’ adlı tiyatro oyunu sonrası minik misafirler oyuncular ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Sergilenen oyuna depremzede vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç; başta oyunu sergileyen Sivas Devlet Tiyatrosu ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Böyle bir felakette motivasyon ve moral en iyisi”

Tiyatro oyunundaki oyuncular ise depremzede aileleri bir nebzede olsa mutlu etmek amacıyla oyun sergilediklerini söyleyerek, “Depremzede ailelere elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalıştık. Herkesin bildiği gibi böyle bir felakette motivasyon ve moral en iyisi. Özellikle çocukların bu dönemde motivasyona çok ihtiyacı var. Depremzedelerle oyun öncesi buluşuyoruz, sonrasında yine buluşuyoruz ve oyunlar oynuyoruz. Biz moral bulurken, onlarda moral buluyorlar. Bu açıdan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandılar.

Hatay Antakya’dan Sivas’a gelen Bekir Vural ise, etkinliklerin çocuklara ve kendilerine moral olduğunu ifade ederek, “Burada ortam güzel ve çocuklar için güzel eğlenceler yapılıyor. Kaldığımız yer de güzel ve insanlarda sıcak kanlı. Yapılan bu organizasyondan dolayı herkese teşekkür ederiz” dedi.

Adıyaman Gölbaşı’ndan Sivas KYK yurduna gelen Hiranur Olcay da duygularını şu sözlerle ifade etti;

“Yapılan bu faaliyetler çok güzel ve tiyatrolar ile eğleniyoruz. Güzel bir tiyatro izledik. Tiyatrolardan önce yüzümüzü boyuyorlar ve bize hediyeler dağıtıyorlar. Bunlarda bizi çok eğlendiriyor.”