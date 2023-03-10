Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri rehberliğinde depremzede aileler, Mardin’de tarihi mekanları gezdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Mardin’e de yoğun bir göç yaşandı. Mardin’e göç eden bütün aileler Mardin Valiliği Koordinesinde kendileri için hazırlanan konaklama yerlerine yerleştirildi, yerleştirilmeye devam ediyor. Depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik psikososyal çalışmalar da aralıksız olarak devam ediyor. Ailelerin yaşadıkları olumsuz duyguların etkisini silmek için düzenlenen çalışmalar çerçevesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde ailelere yönelik Mardin şehir gezisi düzenlendi. Misafir ailelerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlenen Mardin gezisinde Kasımiye Medresesi, Tarihi Mardin Çarşısı, Ulu Cami, Mardin Evleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli olarak hizmet veren Eski PTT binası gezildi. Mardin’i çok beğendiklerini söyleyen aileler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.

Gezide Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi hocaları ve Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları da ailelere eşlik ederek rehberlikte bulundular.

Misafir ailelere moral kaynağı olmak ve yaşadıkları zor günlerin etkisinden kurtulmalarını sağlamak için gezileri programladıklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman, Mardin şehir gezilerinin devam edeceği bilgisini verdi.