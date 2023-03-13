Nilüfer Belediyesi, tesislerinde ağırladığı depremzede aileler için şehir turu ve müze gezisi düzenledi. Vosvos araçlarla şehri gezen aileler daha sonra da rehber eşliğinde Müzik Enstrümanları Müzesi’ni ziyaret etti. Etkinliğe katılan çocuklar, ebeveynleriyle birlikte daha önce görmedikleri çok sayıda enstrümanı tanıma fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi, konaklama tesislerinde ağırladığı depremzede ailelerin sosyal yaşama dönebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede hafta sonunda Vosgarage16 grubu iş birliğiyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Bursa’nın yanı sıra çevre illerden de Nilüfer’e gelen vosvos araç sahipleri, Nilüfer Belediyesi Bizim Bahçe Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nde konaklayan depremzede ailelere, çocuklarıyla birlikte şehir turu düzenledi. 25 vosvos tarzı klasik araçlarla önce şehir turu atan depremzede aileler ve çocukları, ardından yine aynı araçlarla Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ni (MEM) ziyaret etti. Farklı coğrafyalara ait çok özel enstrümanların bir arada olduğu müzeyi rehber eşliğinde gezen aileler, bu enstrümanları yakından gördü. Ailelere, kısa bir piyano konseri de sunuldu. Meraklı gözlerle müzeyi gezen çocuklar piyano başına geçerek, farklı bir deneyim de yaşadı.

Keyifli geçen gün, Nilbel Sosyal Tesisleri’nde çay sohbetiyle sona erdi.