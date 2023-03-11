Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde depremden etkilenen vatandaşlar için kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Keşkül-ü Fukara Derneği, Mülteci Destek Derneği (MUDEM) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Projesi paydaşlığında, Mis Fırın ve Ciğerci Aziz Usta restoranlarının katkılarıyla depremden etkilenen yaklaşık 100 kadın ve çocuk ile kahvaltı etkinliğinde bir araya gelindi.

Etkinlik boyunca Göç İdaresi İl Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri katılımcı ailelerle sohbet etti ve asrın felaketinde yaraların birlikte sarılacağı hususunda birlik ve beraberlik mesajları verdi. Çocuklara yapılan hediye dağıtımıyla etkinlik sona erdi.