Kahramanmaraş merkezli asrın yıkıcı depreminde enkazdan 3 gün sonra çıkarılan Kara ailesi, 9 ay Adana’nın Kozan ilçesinde kaldıktan sonra yeniden memleketleri Hatay’a döndü.

Depremin ardından Adana’ya getirilen ve tedavileri Adana şehir hastanesinde yapılan Kara ailesi 9 ay Kozan’da kaldı. Kara ailesi Türk Kızılay’ı ve mahalle sakinlerinin destekleri ile ayakta kaldı.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde eşi Şahin’i, kolunu ve ayağını kaybederek Adana’ya tedavi için gelen Gizem Kara ile ailesi yeniden inşa edilmeye başlanan memleketlerine döndü. Depremin ardından Kozan’a evlerini taşımak için gelen ve depremin yaralarını Kozan’da saran Kara ailesinin ilçeden ayrılması duygusal anlara neden oldu.

Muhtar Mehmet Alsan, "Zor günleri birlikte atlattık elimizden geleni yapmaya çalıştık mahalle adına uğurluyoruz. Rabbim bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

Türk Kızılay’ı Kozan Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Nalan Durucu ise, "6 Şubat’ta yaşanan depremde Kozan’ımıza gelene kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gizem ampute idi uzun bir tedaviydi ve kızı vardı. Bizler gönüllü anneanne olduk, doku nakli hastane tedavisi zorlu süreçte devlet millet hep birlikte yaralarımızı sardık. Bugün Kozan’ımızdan ayrılıyorlar. Üzülüyoruz duyguluyuz ilçemizden ayrılıyorlar ama gönül bağımız hep birlikte olacak" diye konuştu.

"Kozan’da bin depremzede ailenin yaralarını hep birlikte sardık"

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, "Burada duygu dolu anlar yaşıyoruz. Zor bir dönem geçirdik. Depremde bin aileye yakın depremzedeyi ağırladık. Tüm mahalle sahip çıktı, el birliği ile yaraları sardık. Türk Kızılay’ı olarak insanlık olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bizim için duygu dolu bir süreç. Zor bir veda" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"Artık hep ileriye bakacağız"

Depremde mahalle sakinleri ile birlikte yaralarını sararak memleketlerine dönen Barış Kara, "6 Şubat’ta Hatay Samandağ ilçesinde depreme yakalandık. Benim kolum kırıldı. Kız kardeşim enkazdaydı. Eşini kurtaramadık. Kendisini ve kızını kurtardık. 5 kardeşiz. Oradan ilk müdahalenin ardından Adana’ya sevk ettiler. Burada Kızılay olarak, Bağlar Mahallesi muhtarı, devlet millet birlikte yaralarımızı sardık. Sanki 40 yılık akrabamız gibi davrandılar. Şimdi daha iyi olmaya çalışacağız. Her zaman ileri bakacağız ve ben askere gideceğim. Hatay’da yeniden bir hayata başlayacağız. Devletimiz ve gönüllüler tarafından konteyner verildi. Yeniden bir hayata merhaba diyeceğiz" dedi.

Kozan’dan duygu dolu anlarla ayrılarak yeni hayatlarına merhaba diyen Kara ailesini Kozan Kızılay Şubesi evlerini taşımalarının ardından yalnız bırakmadı. Şube temsilcisi Oğuz Cengiz ve gönüllü ekibi aileyi Hatay’daki evlerinde ziyaret ederek eksiklerin giderilmesi için çalışma başattı.