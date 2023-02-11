Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devletin, milletin ve sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesine her türlü imkânı seferber ettiğini belirten depremzede adam, sosyal medyada yapılan karalamalara gözyaşlarıyla tepki gösterdi. Kahve içerek sosyal medyadan devletin, milletin aleyhine yazı yazanlarda insanlık ve utanma olmadığını belirten depremzede, "Dün Yunan bize meydan okuyordu. Bugün kurtarıcı gönüllü gönderiyor. Sen kahveni içerek sosyal medyada Müslüman devletine alçaklık yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devletin, milletin ve sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesine her türlü imkânı seferber ettiğini belirten depremzede adam, sosyal medyada yapılan karalamalara gözyaşlarıyla tepki gösterdi. Kahve içerek sosyal medyadan devletin, milletin aleyhine yazı yazanlarda insanlık ve utanma olmadığını belirten depremzede, "Dün Yunan bize meydan okuyordu. Bugün kurtarıcı gönüllü gönderiyor. Sen kahveni içerek sosyal medyada Müslüman devletine alçaklık yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Depremzedeler günlerini evlerinden uzakta geçiriyor. Sokağa kurulan bir sobanın yanında deprem gönüllülerine teşekkür eden bir depremzede adam, devletin hava şartlarının düzelmesiyle ikinci gün tüm bölgenin yanında olduğunu söyledi. Depremin ikinci günü öğleden sonra devletin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının bölgeye yığıldığını anlatan depremzede, "Hava şartları çok kötüydü. Neden ikinci gün geldiler sebebini anlatacağım.. Kanı bozuklara sebebini anlatacağım. Tırlar var ya, Kayseri yolu ana yol girişte tıkanır. 50 tırın bir anda geldiğini bildirdiler. Kardeşler var. Bırakıyor gidiyor, gidiş de tıkanık öyle bir şey. O andan itibaren devlet, millet, hükümet, sosyal toplum kuruluşları yardıma geldi. Bizim buradakiler de toparlandı. Şu anda devlet, millet, sivil toplum kuruluşları sahada. Hiç kimsenin evinde en küçük bir problem yok. Normal günümüzden fazla bal, yağ, ekmek, peynir, yiyecek, içecek, soba, aydınlatıcı veriyorlar bize. Kapına geliyor ’ekmeğin var mı diye soruyorlar. Nereden geldin diyorum. Konya’dan geliyorum diyor. Bir tır yardım getirmiş. Dua edeceğim, sen kimsin dedim. Samsun Keresteciler göndermiş. Edirne’nin vali yardımcısı valisi bir tır akşam boşaltana kadar neler çekti. Ortada alan yok. Her şey var. Buraya geldin mi duygulanıyorum. Bütün bunu devlet, hükümet yapıyor, millet yapıyor. Manisa’dan geldim diyor. Mardin’den geldim. Samsun’dan gelenle bizzat görüştüm" ifadelerini kullandı

Sosyal medyada yalan atanların insanlık bilmediğini kaydeden depremzede, "Kahve içerek sosyal medyadan devletin milletin aleyhine yazılar yazıyor. Sende hiç mi insanlık, ar damarı, haya yok. Alçak gel. Bir gör ondan sonra yazacağını yaz. Eksik varsa yaz. İnsan alçaldı mı hayvandan da beter oluyor. Hayvana kurban olayım. Alçaldı mı şeytandan aşağı oluyor. Tenkit et. Bu millete hükümete birşey yapabilir miyim diye düşünüyor. Dün Yunan bize meydan okuyordu. Yunan bize kurtarıcı gönüllü gönderiyor. Sen kahveni içerek sosyal medyada Müslüman devletinin aleyhine yazıyorsun. Bir insan bu kadar mı alçalır" diye konuştu.

Depremzedenin bu duygu dolu konuşması sosyal medyadan büyük destek aldı.