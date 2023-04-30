Türkiye’yi yasa boğan depremlerin acı izlerini afet bölgesinde şiire döken 77 yaşındaki Umut Işık, okuduğu satırlarla felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olan depremlerin ardından Kocaeli, depremzedeler için adeta seferber oldu. Gönderilen yüzlerce yardım tırlarının yanı sıra, evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeler kentteki öğretmenevleri ve KYK yurtlarına yerleştirildi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve depremde evi yıkılan 77 yaşındaki Umut Işık ise memleketini bırakarak, Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Semiha Ayverdi KYK Kız Yurduna yerleşti. Felaketin acı izlerini deprem bölgesinde şiire döken Işık, 27 eserini ise Kocaeli’de tamamlandı. Her dizesi felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne seren şiirler okuyanları duygulandırdı.

"Komşunun duvarı bize, bizim duvarımız komşuya gitti"

Korku dolu o anları anlatan Umut Işık, "Gürültüye uyandık. Uyandık ama kendimizi dışarıya atamadık. Şöyle yarım saat kadar o tarafa, bu tarafa gittik. Çıkar yol bulamadık evlerin içinde. Duvarlar birbirlerinin içine geçti. Komşunun duvarı bize, bizim duvarımız komşuya gitti. Binamız yıkıldı. İki dairem vardı, ikisi de gitti. Kızım ile beraberdik, bir de oğlum vardı. Önce biz birinci kattan aşağıya yardımlarla inebildik. Sonra oğlumun iki tane çocuğu vardı battaniye ile aşağıya indirdik. Eşya almaya için de binaya çıkamadık zaten" dedi.

"Deprem bölgesinde yaşadıklarımı şiire döktüm"

20 yıldır şiir yazdığını ifade eden Umut Işık, "Evler dağılınca hepimiz bir tarafa gittik. Oğlum Ankara’ya kayınvalidesinin yanına gitti. Kızım da onunla beraber gitti. Bende buraya geldim. Şiiri o an için orada yazdım. Başımıza gelenleri orada yazdım, burada da tamamladım. Burada biraz aklım başıma gelince uzunca bütün inceliklerine devam ettim. 27 eserim var bunun içinde. Deprem bölgesinde yaşadıklarımı şiire döktüm, onun için bir ferahlandım doğrusu. O zaman gözyaşı içinde yazdım onları. 27 şiirin 27’si de okurken gözüm dolacak şeklindedir" diye konuştu.