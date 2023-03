Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen on ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören toplam 202 bin 817 öğrencinin, talepleri çerçevesinde başka illere nakillerini yaptıklarını söyledi. Bursa’ya nakili sağlanan öğrenci sayısı ise 6 bin 26 olarak açıklandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen on ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören toplam 202 bin 817 öğrencinin, talepleri çerçevesinde başka illere nakillerini yaptıklarını söyledi. Bursa’ya nakili sağlanan öğrenci sayısı ise 6 bin 26 olarak açıklandı.

Millî Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, deprem sebebiyle nakil talebinde bulunan 202 bin 817 öğrencinin, eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için başka illere nakillerini yaptıklarını kaydetti. Nakil talebinde bulunan öğrencilerin illere göre dağılımlarına bakıldığında deprem felaketi yaşanan iller dışındaki 71 ilin hepsine farklı sayıda öğrenci naklinin yapıldığına dikkati çeken Özer şu bilgileri paylaştı:

“Ankara, 27 bin 679 öğrenciyle nakil yapılan ilk beş il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18 bin 922, Mersin 18 bin 878, İstanbul 15 bin 19, Konya ise 11 bin 366 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu. Bursa’ya ise 6 bin 26 öğrencinin nakili sağlandı.”

Bakan Özer, “Deprem sonrasında nakil yaptıran 202 bin 815 öğrencimizden 66 bin 914 öğrenciyle en fazla Hatay’dan diğer illere nakil yapıldığını görüyoruz. Hatay’dan sonra en fazla öğrenci nakli alınan il 50 bin 245 öğrenciyle Kahramanmaraş. Malatya 36 bin 900, Adıyaman 21 bin 629, Gaziantep 13 bin 706, Osmaniye 3 bin 853, Adana 3 bin 635, Diyarbakır 2 bin 808, Şanlıurfa 2 bin 803, Kilis’ten ise 322 öğrenci başka illere nakil yaptırdı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişmelerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını vurguladı. Deprem sonrası yaşanan olumsuz duyguların etkilerini azaltmak, öğrencilerin psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özer, bu öğrenciler için devam zorunluğu bulunmadığını hatırlattı. Özer, “Deprem bölgesinde eğitim alan öğrencilerimizin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde devam mecburiyeti bulunmuyor. Aldığımız bu karara deprem felaketi sebebiyle on ilden diğer illere nakil yaptıran öğrencilerimizi de dahil ettik. Böylece depremden etkilenen tüm öğrencilerimiz, aldığımız karar çerçevesinde devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf olacaklar” diye konuştu.

Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak depremden etkilenen öğrencilerin ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra tüm kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan eğitim setlerini de öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, “Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için ders kitapları ile yardımcı kaynakları yeniden bastık ve bu öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyalini ulaştırıyoruz” dedi.