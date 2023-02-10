Deprem bölgesinden Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 2 hamile kadın, 2 sağlıklı kız çocuğu dünyaya getirdi.

Deprem bölgesinden Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 2 hamile kadın, 2 sağlıklı kız çocuğu dünyaya getirdi.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, deprem felaketinin yaşandığı şehirlerden tedavi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen hastaları ziyaret etti. Yaralıların yanında deprem bölgesinden gelen iki hamile kadında 2 sağlıklı kız çocuğu dünyaya getirdi. Annelerden biri, kızının ismini ’Masal’ koyduğunu bu adı koymasının nedenini ise , bu anların hiç yaşanmamış olmamasını dilediği için koyduğunu ifade etti.

Dr. Fatih Ürkmezer, Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan nezdinde bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok iyi bir koordineyle iyi bir sağlık hizmeti sunuyoruz. İlçemize deprem bölgesinden gelen yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalede bulunan, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim“ diye konuştu.