Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremin ardından hızla normalleşiyor. Afşin’de hem Arı Dünyası açıldı hem de Fatih Sultan Mehmet’in eşi Sitti Mükrime Hatun Çeyiz Sergisi görücüye çıktı.

Kahramanmaraş depremleri ile sarsılan Afşin ilçesinde hızla normalleşmenin adımları Afşin Belediyesi tarafından birer birer atılıyor. Türkiye’nin tek parça lavanta bahçesi içerisinde arıcılığa ait tüm detayların yer aldığı, Türkiye’de bir ilk olan Arı Dünyası merkezi açıldı.

Arı Dünyası’nın hemen yanı başında Afşin Belediyesi ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile Fatih Sultan Mehmet’in eşi Sitti Mükrime Hatun Çeyiz Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi’nin, Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında ‘Arı Dünyası’ ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan aslına uygun hazırlanan çeyiz sergisinin açılışı Beyceğiz Mahallesi’nde oluşturulan Türkiye’nin tek parça en büyük lavanta bahçesinde gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Afşin’de, deprem sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında adımlar atıldığını ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında deprem sonrası normalleşme için attığımız adımlardan bir tanesi oldu. Bir taraftan dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlası içerisinde Türkiye’nin ilk arı evine ikinci bir kardeş daha getirdik; Arı Dünyası. Burada arıya ilişkin modern ve geleneksel her detay gözlemlenebilecek. Simülasyon gözlüğüyle arı gibi uçuş yapılabilecek. Arıların dünyası incelenecek” dedi.

Belediye ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan protokolle Fatih Sultan Mehmet’in eşi Sitti Mükrime Hatun’un çeyizinin de aslına uygun yeniden tasarlandığını ve ilk sergiye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Güven, “Bizim için çok önemli olan Sitti Mükrime Hatun’un çeyizini Afşin’de görücüye çıkardık. Fatih Sultan Mehmet Han nasıl ki dünya düzenini değiştirdi, Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açtı. Sitti Mükrime Hatun da tüm Avrupa’da Osmanlı modasını getirdi. Özellikle bu düğün sırasında yapılan çeyiz sergilenme olayından sonra Avrupa’da Osmanlı modası başladığında şahit oluyoruz. Başkenti Elbistan olan Dulkadiroğlu Beyliği’nin prensesi Sitti Mükrime Hatun bizim bölgenin kızı. Fatih, tarihte son düğünü yapılan sultan olması nedeniyle bu çeyiz bizim için daha önem taşıyor. Uzun yıllar süren bir arşiv araştırması sonucu Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü bu çeyizi hayata geçirdi” açıklamasında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım da, Arı Dünyası Projesi’nin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir proje olduğunu belirterek, arıya dair tüm detayların gözlemlenebileceği bir tesisi hayata geçirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Aslı Özkırım, “Arı Dünyası Projesi aslında disiplinler arası birçok gücün birlikte oluşturduğu tam bir karma gücü temsil eden bir proje. Burası ne bir müze, ne bir bilimsel gözlem evi, ne de bir ferdi salonu. Hep bir arada bulabileceğiniz büyük bir proje ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilmiş bir proje. Afşin Arı Evi’nde arının doğal yaşamlarında gözleme imkanı bulan ziyaretçilerimiz arıların dünyasına burada daha da derinlemesine giriyorlar. Arılarını ve balın bizim kültürümüzdeki yerini görebiliyorlar. Böylelikle yedikleri balın arıcılarınızın emekleriyle hangi dağlarda ve nasıl koşullarda üretildiğini kuş bakışı olarak görebiliyorlar. Böylelikle arıya ve arıcılığa ait her şeyi buraya gelen ziyaretçilerimiz bu api turizm kompleksinde, bu merkezde bir defada bulabilecekler” açıklamasında bulundu.

Elbistan’dan saraya gelin giden Sitti Mükrime Hatun’un çeyizinin yeniden hayat bulduğunu ifade eden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya ise, “Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş bölge sorumlusuyuz. Bu dört şehrin tarihi kültürel değerlerini araştırmak, tarihi yapısını, dokusunu, gelenek göreneklerini yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Sitti Mükrime Hatun’un çeyizi çalışmamızda Afşin Belediye Başkanımız bizlere destek oldu ve dillere destan çeyizi yeniden tasarladık. Kahramanmaraş yöresel el sanatları anlamında çok zengin bir şehir” ifadelerine yer verdi.

Açılış törenine kamu ve kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden gelen bal ve arı üreticileri birlik başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Afşin’de gerçekleşen açılış törenlerine Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Hacattepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aslı Özkırım, ilçe protokol üyeleri, kamu ve kurum amirleri, bal ve arı üreticileri birlik başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.