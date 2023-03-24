Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Karabük’te bin 100 fidan dikimi yapıldı.

Karabük’te ‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’ çerçevesinde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ovacık yolu üzeri Cemaller köyü Yukarıkızılcaören mevkiinde "Deprem Şehitleri Ormanı” isminin verildiği orman sahasına dut, ceviz, badem, mavi servi, sedir, ıhlamur, kiraz, çınar, kızılcık ve alıç olmak üzere toplam da bin 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye’nin 6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadığını hatırlatarak "Millet ve devlet olarak birlik ve beraberlik içinde sıkıntıları gidermek adına el birliği içinde süreci takip ediyoruz. 85 milyon insanımız gönül birliği içinde oradaki kardeşlerimize yapılması gereken ne varsa elinden geleni yapıyor. Karabük olarak biz de yapılması gereken ne varsa yapıyoruz" dedi.

Afetlerde hayatını kaybedenlerin şehit olarak kabul edildiğini aktaran Gürel, deprem şehitleri anısına gerçekleştirilen fidan dikiminin anlamlı olduğunu belirtti.

Güre, “Bu ormanlar korunduğu sürece oradaki kardeşlerimizi hatırlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar, protokol üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.