Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta hasar almayan hastanede, 65 günde 700 bebek dünyaya gözlerini açtı, 36 bin çocuğun da tedavisi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında 65 günde 700 bebek dünyaya geldi. Depremin ilk gününden itibaren kesintisiz hizmet veren sağlık personeli bu zamana kadar 550 ameliyat gerçekleştirip, 7 bin 500 kadının ve 36 bin çocuğun da tedavisini yaptı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Ek Hizmet Binasının Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mustafa Özgül, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti.

7 bin 500 kadın hastanın da tedavisini yaptıklarını kaydeden Dr. Özgül, "Depremin ilk anından beri kesintisiz hizmet vermekteyiz. Bu şehir için bütün çalışanlarımız ile beraber ilk günden itibaren özellikle hasta ayırt etmeksizin hizmet verdik. 65 günlük süreçte yaklaşık 36 bin çocuğun muayenesini yaptık. 7 bin 500 de kadın hastamızın tedavisini gerçekleştirmiş bulunduk. Bu süreç boyunca 550 tane ameliyat gerçekleştirdik. 700 tane bebeğimiz de bu hastanede gözünü açtı" dedi.