Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) öncülüğünde ‘Depremle yaşamak’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) öncülüğünde ‘Depremle yaşamak’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Deprem alanında uzmanların ve akademisyenlerin katıldığı toplantı, İstanbul Karabük Dernekler Federasyonu ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Genel Başkanı Cevdet Akay ile TÜMBİAD Genel Başkanı Recep Yıldızhan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Moderatörlügünü TÜMBİKON Genel Başkan Vekili Can Çobanoğlu’nun, sunumunu ise TSTK Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Taşpınar’ın üstlendiği toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven deprem ve etkileri başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Kırılan fay segmentlerini önceki depremlerle karşılaştırmalı olarak ele alan Özener, artçı depremlerin muhtemel lokasyonları ve görülen gelişmelerle ilgili bilgiler paylaştı.

Toplantının ardından teşekkür konuşması yapan Genel Başkan Cevdet Akay, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek bilime ve bilim insanlarına her şartta inanılması gerektiğini ifade etti.

Akay, toplantıda yapılan sunumların kitap haline getirileceğini söyledi.

Toplantı soru ve cevap bölümünün ardından son buldu.