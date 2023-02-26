Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü, yol ikiye ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü, yol ikiye ayrıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise deprem sonrası oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü, yol ikiye ayrıldı.