Bir yazılımcı, kurduğu internet sitesi ile Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrası yakınlarına ulaşamayanların sosyal medya platformlarında yaptığı yardım çağrılarını bir arada toplayarak, yetkililere ve ilgililere tek bir yerden ulaşmasını sağlıyor.

Bir yazılımcı, kurduğu internet sitesi ile Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrası yakınlarına ulaşamayanların sosyal medya platformlarında yaptığı yardım çağrılarını bir arada toplayarak, yetkililere ve ilgililere tek bir yerden ulaşmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle 10 ilde meydana gelen yıkımlarda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar ise, sosyal medya platformları üzerinden adres, isim ve telefon bilgilerini paylaşarak kurtarma ekiplerine bildiriyor. Yazılımcı Can Cebeci, kurduğu ‘asesdeprem.online’ internet sitesi ile tüm sosyal medya platformları üzerinden yapılan yardım paylaşımlarını bir arada toplayarak, yetkililere tek bir yerden bildirilmesini sağlıyor.

Cebeci, “Tüm sosyal medya mecralarında depremzedelerle ilgili yapılan paylaşımları topluyoruz. Enkaz altında kalan, battaniye ihtiyacı olan veya cenazesini almak isterken sorun yaşayan gibi atılan her sorunla ilgili yardım paylaşımları tek bir adreste topladık. Yazılım, otomatik olarak tüm sosyal medya mecralarında her yarım saatte bir gezerek verileri topluyor ve bunları internet sitemizde yayınlıyoruz” diye konuştu.

Cebeci, aynı zamanda sistemin AFAD ile bağlantılı olduğunu kaydetti.