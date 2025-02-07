Depremde hayatını kaybeden Gördesli Öğretmen Zehra Çeniz’in adı memleketinde mezun olduğu ilkokula açılan kütüphaneye verildi.

Asrın felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümünde, Adıyaman’da enkaz altında kalarak şehit olan Gördesli Öğretmen Zehra Çeniz adına mezun olduğu ilkokula kütüphane açıldı.

Güneşli Anadolu Lisesi tarafından başlatılan ’Anadolu da iyilik var’ projesi kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman merkezdeki evinde depreme yakalanarak vefat eden öğretmen Zehra Çeniz adına Güneşli Atatürk İlkokulunda kütüphane açıldı. Açılışa Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, okul idarecileri, şehit olan öğretmenin babası Adnan Çeniz, annesi Raziye Çeniz, ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanede, şehit öğretmenin özgeçmişi ve fotoğraflarının bulunduğu bölüm dikkat çekti. Okul yönetimi, açılışa katılanlara ve kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.