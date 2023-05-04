Malatya’nın sembolü olarak bilinen ve 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan tarihi Yeni Cami, hayırsever bir iş adamının desteği ile yeniden aslına uygun olarak inşa edilecek.

Son olarak 3 yıl önce yaşanan Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar alan ve restorasyonu yapılan Hacı Yusuf Taş Cami, ibadete açıldıktan kısa bir süre sonra 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde bu sefer tamamen yıkıldı. Halk arasında Yeni Cami olarak bilinen caminin yeniden ayağa kaldırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışma başlatırken, inşaat sürecinin tüm masrafları ise hayırsever iş adamı Bayram Kızılaslan tarafından karşılanacak.

Bu çerçevede Malatya Valisi Hulusi Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve iş adamı Bayram Kızılaslan’ın katılımı ile imzalanan protokol ile caminin yeniden inşası sürecinde ilk adım atıldı. Törende konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, 6 Şubat’ta yaşanan çifte depremin ardından caminin büyük oranda yıkıldığını belirterek, “Bu çok kıymetli vakıf eserimizin yeniden ayağa kaldırılması ve tekrar ibadete açılması Malatya’nın da tekrar iyileşmesi adına çok önemli bir kilometre taşı olacak. Bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmak için de bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

“Bu sıradan bir inşaat olmayacak”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise caminin yeniden aslına uygun şekilde yapılması adına girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Malatya’nın sembolü olan Hacı Yusuf Taş Camisi’nin tekrardan yapılırken başta zemin etüdü olmak üzere daha dikkatli olunacağını belirten Aksu, “Zemin etütleri, caminin taşıyıcı sistemleri ve kolonlarına kadar bütün ihtimalleri üniversitemiz bilim kurullarının önerileri ile inşaata başlanacak. Bu sırdan bir inşaat olmayacak. Tamamen üniversite kontrolünde ve yönlendirmesi ile yapılacak. Çok sağlam bir zemin iyileştirmesi yapılacak, çünkü caminin zemininde ciddi bir sıkıntı var. İlk işimiz zeminle başlayacak. Bayram Kızılaslan Bey’in hayrını da kısa sürede Malatya’nın sembolü Yeni Cami’yi inşa ederek yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak caminin yeniden inşa sürecinde de ilk adımlar atıldı.

Birçok kez yıkıldı, onarıldı, restore edildi

Malatya’nın sembolü olan ve halk arasında Teze Cami olarak da bilinen Hacı Yusuf Taş Cami, 1843 yılında ‘Hacı Yusuf Efendi Camii’ adı ile inşa edildi. 1889 yılında Malatya’da çıkan büyük yangında hasar gören cami, dönemin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in destekleri ile yeniden inşa edilmeye başlanıldı. Caminin inşaası sürerken 3 Mart 1893’te meydana gelen deprem de yeniden zarar gördü. 1913’te yeniden tamamlanan cami, bu sefer de 14 Haziran 1964’te yaşanan depremde hasar aldı. Kubbesi ve duvarları restore edilen cami, 2005’te tekrar kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminde de kubbesi büyük hasar alan cami restore edilip tekrar ibadete açıldı ancak 6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde tamamen yıkıldı.