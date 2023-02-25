Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından, şehrin ‘kalbi’ olarak nitelendirilen cadde ve sokaklar, akşam saatleri sonrasında adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından, şehrin ‘kalbi’ olarak nitelendirilen cadde ve sokaklar, akşam saatleri sonrasında adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasına neden oldu. Binlerce binanın hasar gördüğü cadde ve sokaklar evlerin taşınması ve iş yerlerinin tahliye edilmesi ile şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi gibi cadde ve sokaklar adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü. Yaşanan üzücü depremin ardından her gün yüzlerce vatandaşın yaşadığı ve vakit geçirdiği caddelerden geriye kalan ise film senaryolarını aratmayan görüntüler kaldı.

Depremin ardından şehrin en işlek caddelerinde oluşan ‘sessizlik’ konusunda konuşan Kurtuluş Şükür, “Kahramanmaraş’ın en işlek caddesi olan Trabzon Caddesi’ndeyiz. Tabi 3 haftasına kadar bu saatlerde bütün esnaflar açıktı, evler kullanılıyordu. İnsanlar bu caddede keyifli bir geziye çıkmışlardı ama bir felaketle bir depremle her yer adeta enkaza dönüştü. Bu cadde şu an derin bir sessizlik içerisinde ve Trabzon Caddesi’ndeki enkazın büyüklüğü yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha göstermekte. Sözün bittiği yerdeyiz ve burası adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda” dedi.