7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

6 Ocak’ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi adeta hayalet ilçeye döndü. İlçe merkezinde bulunan ve çoğu 5 katlı olan binaların tamamına yakını çözerken, depremin yerle bir ettiği ilçe havadan görüntülendi.

Üç gün önce enkaz altından çıkarılan Melisa’nın ardından bir daha canlı sesi alınamayan ilçede, arama kurtarma ekipleri enkazlarda yaptıkları çalışmanın ardından yıkılan duvarların üzerine "boş" yazısı yazmaya başladı.

Ekipler ayrıca, kadavra adama köpekleri ile enkazlardaki çalışmalarını da sürdürürken, beton yığınlarının altından çıkan kimlikler de ekipler tarafından alındı.